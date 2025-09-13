رفع كفاءة الموارد البشرية.. اختتام دورة تدريبية بـ«السكرتارية والمهارات الإدارية»

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في السكرتارية والمهارات الإدارية، ضمن البرنامج التدريبي الشامل “قيادة التغيير من الرؤية إلى التأثير”، التي نظمت بإشراف إدارة الموارد البشرية خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري في قاعات المركز العام للتدريب والتطوير والتعليم.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، استهدفت الدورة 17 موظفًا من ديوان الوزارة، واستمرت على مدى 20 ساعة تدريبية لتعزيز مهارات السكرتارية وتنمية القدرات الإدارية بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي، ويسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري داخل الوزارة.

شهد الاختتام رئيس قسم التدريب بالإدارة المهندس نبيل معتوق، الذي أكد أن هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الموارد البشرية وتمكين الكوادر، وترسيخ مفاهيم التغيير الإيجابي بما يعزز جودة الأداء المؤسسي.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها إدارة الموارد البشرية في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وبناء قدرات الموظفين، بما ينعكس إيجابًا على تطوير بيئة العمل والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة.