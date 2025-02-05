رفع كفاءة عناصر الجيش.. «الحداد» يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) الفريق “جون برينان”، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة “جيريمي برنت”، والوفد المرافق لهما، وبحضور معاون رئيس الأركان العامة.

ورحّب رئيس الأركان العامة بالضيوف، وأشار إلى “عمق العلاقات بين البلدين، ووقوفهم ودعمهم للخطوات في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالإزدهار الإقتصادي والإستقرار الإقليمي”.

ومن خلال اللقاء تم “مناقشة التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي، بالإضافة إلى طرح العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك، والتي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد”.

طرابلس 05 فبراير 2025م. استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد"، صباح اليوم… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٥