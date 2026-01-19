رفع مستوى الجاهزية الطبية استعداداً لـ«موسم الحج»

عقدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اجتماعًا مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، خصص لمناقشة الاستعدادات الصحية لموسم الحج القادم، والاطلاع على الاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق المشترك لضمان سلامة وصحة الحجاج الليبيين، ورفع مستوى الجاهزية الطبية بما يتوافق مع متطلبات موسم حج هذا العام.

وشددت الهيئة على أهمية التخطيط المبكر والتعاون بين الجهات المختصة لضمان تقديم الخدمات الصحية والطبية للحجاج بشكل متكامل وفعّال.

هذا وتستعد ليبيا سنويًا لموسم الحج بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لضمان تنظيم رحلة آمنة وميسرة للحجاج.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة استعدادات مبكرة تشمل الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية، خاصة في ظل استمرار التحديات الصحية العالمية. وتحرص الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة على متابعة تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة لضمان تجربة حج آمنة للحجاج الليبيين.