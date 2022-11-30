رفقة «الكبير» و«شكشك».. «الدبيبة» في زيارة عمل إلى تونس

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يجري اليوم الأربعاء زيارة عمل إلى تونس تستمر ليومين.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها أنّ الدبيبة سيبحث مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ملفات تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إنّ الدبيبة سيرافقه في زيارته إلى تونس محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من وزراء الحكومة.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية أنّ الوفد يضم رؤساء أجهزة أمنية، والمباحثات ستكون بشأن الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية.