الرئيسية | ليبيا

رقدالين تحتفل بالأطفال ذوي اللإعاقة

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 ديسمبر 2019 - 11:45
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

احتفال رقدالين باليوم العالمي لأطفال ذوي اللإعاقة [انترنت]
نظمت جمعية الصداقة برقدالين احتفالية للإحياء اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمى للمعاق،وحضر الحفل  روساء الحرس البلدي رقدالين ومجموعة من أهالي أطفال المنظمة، ومدير مدرسة اللإرادة للمكفوفيين،ومدرسة الأمل لضعاف السمع.

وقالت: رئيس منظمة الصداقة لدعم الأطفال ذوي اللإعاقة  غزالة الحناشي نحتفل بهذا اليوم العالمي حتى يتعرف الجميع على بنود اللإتفاقية الدولية لحقوق الطفل واهمية احتوائه والاهتمام به واستيعاب قدراته وابداعاته من خلال دعم نشاطاته وبرامجه، وعلى مجتمعنا أن يعي ويرتقي في تعاملة مع هذه الفئة الهامة داخل المجتمع .

وحيث هدف اللإحتفال إلى رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المشاركين، ودمج بعض الأسوياء مع ذوى الإعاقة.

محتوى ذو صلة
بعد اشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى.. «بركان الغضب» تصد محاولات تقدم قوات حفتر في عدد من المحاور

كما تنوعت فقرات البرنامج بتشكيلة فنية وترفهية وتعليمية من تقديم أطفال ذوي اللإعاقة للدمج بين الأطفال.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن