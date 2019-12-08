رقدالين تحتفل بالأطفال ذوي اللإعاقة

نظمت جمعية الصداقة برقدالين احتفالية للإحياء اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمى للمعاق،وحضر الحفل روساء الحرس البلدي رقدالين ومجموعة من أهالي أطفال المنظمة، ومدير مدرسة اللإرادة للمكفوفيين،ومدرسة الأمل لضعاف السمع.

وقالت: رئيس منظمة الصداقة لدعم الأطفال ذوي اللإعاقة غزالة الحناشي نحتفل بهذا اليوم العالمي حتى يتعرف الجميع على بنود اللإتفاقية الدولية لحقوق الطفل واهمية احتوائه والاهتمام به واستيعاب قدراته وابداعاته من خلال دعم نشاطاته وبرامجه، وعلى مجتمعنا أن يعي ويرتقي في تعاملة مع هذه الفئة الهامة داخل المجتمع .

وحيث هدف اللإحتفال إلى رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال المشاركين، ودمج بعض الأسوياء مع ذوى الإعاقة.

كما تنوعت فقرات البرنامج بتشكيلة فنية وترفهية وتعليمية من تقديم أطفال ذوي اللإعاقة للدمج بين الأطفال.