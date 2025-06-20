رقم قياسي تاريخي.. ميسي يتوج بلقب جديد في كأس العالم للأندية

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقبا جديدا، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه إنتر ميامي في مواجهة بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، ليرتقي إلى صدارة الهدافين التاريخيين في بطولات “فيفا”.

وسجل ميسي الهدف الثاني في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1 لصالح إنتر ميامي، مانحا الفريق الأميركي فوزه الأول في البطولة، ورافعًا رصيده إلى 4 نقاط، متساويًا بذلك مع بالميراس البرازيلي في صدارة المجموعة الأولى.

وبهذا الهدف، رفع ميسي رصيده إلى 25 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية التي أقيمت تحت مظلة “فيفا”، ليصبح الهداف التاريخي للاتحاد الدولي، متفوقًا على كل اللاعبين الذين سبقوه في هذا التصنيف.

وأوضح “فيفا” أن ميسي شارك في 10 بطولات رسمية نظمها الاتحاد على مدار 20 عامًا، وهو رقم يعكس مسيرة استثنائية للنجم الأرجنتيني، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وسبق لميسي أن توج بكأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة أعوام 2010 و2012 و2016، ويأمل في إضافة لقب جديد مع إنتر ميامي الذي يكفيه التعادل أمام بالميراس في الجولة الثالثة لضمان التأهل إلى الدور الثاني على الأقل.

يأتي هذا الإنجاز في وقت يخوض فيه ميسي منافسات مونديال الأندية للمرة الأولى مع فريق أميركي، في مشهد يعكس تحولا جديدا في مسيرته الكروية بعد انتقاله إلى الدوري الأميركي العام الماضي.

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