رقم قياسي جديد يُسجله العلماء في مجال طاقة الاندماج النووي

نجح علماء ومهندسون بريطانيون في جامعة أكسفورد البريطانية في تسجيل رقم قياسي في مجال طاقة الاندماج النووي، في خطوة تطلق العنان لمصدر الطاقة النظيفة الذي لا حدود له.

وتمكن العلماء من الحفاظ على رقم قياسي قدره 69 ميغا غول من طاقة الاندماج لمدة خمس ثوان، باستخدام 0.2 ملليغرام فقط من الوقود، أي أقل من سعة ملعقة شاي صغيرة، باستخدام المحرك الأوروبي المشترك “JET” وهو آلة ضخمة على شكل كعكة دائرية تعرف باسم “توكاماك”. وفق ما ذكر موقع “CNN” الأميركي.

ولتوليد طاقة الاندماج، قام الفريق برفع درجات الحرارة في الآلة إلى 150 مليون درجة مئوية، أي حوالي 10 مرات أكثر حرارة من قلب الشمس. تجبر هذه الحرارة الشديدة الديوتيريوم والتريتيوم على الاندماج معًا وتكوين الهيليوم، وهي عملية تؤدي بدورها إلى إطلاق كميات هائلة من الحرارة.

وقد عمل الخبراء لعقود من الزمن لإتقان العملية المعقدة للغاية على الأرض، وتعد هذه التجربة هي الأخيرة من نوعها لشركة JET التي تعمل منذ أكثر من 40 عامًا.