رمضان كريم.. دول عديدة تعلن يوم غد أول أيام الشهر الفضيل

أعلنت العديد من الدول اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 1 مارس 2025، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري.

وأعلنت السعودية أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في المملكة، وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري، كما أكدت سلطنة عمان أن يوم غد السبت، غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري.

وأشار ديوان الرئاسة في الإمارات، إلى ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون بذلك يوم غد السبت أول أيام الشهر الفضيل في الدولة، ومن بين الدول التي أعلنت أيضا يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، لبنان، وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق في سوريا، يوم غدٍ السبت أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال، من جهته، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء الجمعة، إن يوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأعلنت البحرين والأردن والعراق واليمن والكويت ومصر أيضا، السبت غرة شهر رمضان المبارك.

في السياق، أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً، أن السبت الأول من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد، وكذلك تركيا وإندونيسيا، كما أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال وأن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت بعض الدول أن “يوم السبت هو المكمل لشهر شوال ليكون الأحد 2 مارس غرة رمضان، وممها سلطنة بروناي وماليزيا واليابان”.