رموز تعبيرية جديدة تدخل الهواتف الذكية قريباً   

ذكر موقع Emojipedia، الشهير للرموز التعبيرية، أن ” ثمانية رموز جديدة ستصل إلى الهواتف الذكية قريبًا، حيث ستحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، ومن أهمها المجرفة والفجل ورمز يعبّر عن الإرهاق والتعب”.

وبحسب موقع Emojipedia، “يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية البدء في استخدام هذه الرموز عبر أجهزة رقمية مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة وطوال عام 2025”.

ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة “سي ان ان”، “من بين هذه الرموز، يظهر رمز طال انتظاره ويتردد صداه لدى العديد من الأشخاص، “وجه منهك مع أكياس تحت عينيه”، والذي يعبر عن الشعور بالإرهاق والتعب، هذه الإضافة هي واحدة من ثمانية رموز تعبيرية جديدة تم اعتمادها من قبل اتحاد “يونيكود”، المنظمة غير الربحية المسؤولة عن تنظيم وتوحيد معايير الرموز التعبيرية على مستوى العالم”.

وبحسب الشبكة، “فاز الرمز التعبيري المرهق، الذي يمثل مشاعر الإرهاق التي يعاني منها الكثيرون في عالم اليوم سريع الوتيرة، بلقب “الرمز التعبيري الأكثر ترقباً” في جوائز الرموز التعبيرية العالمية، بعد أن حصل على أكثر من 60% من الأصوات”.

وأضافت: “ترافق الوجه المرهق بعض الرموز التعبيرية الفريدة الأخرى ذات المعاني المتنوعة، مثل: نبات جذري، وقيثارة، وبصمة إصبع، وبقعة أرجوانية، ومجرفة، وعلم يمثل جزيرة سارك، وهي جزيرة صغيرة في القناة الإنجليزية”.

يذكر أن آخر مرة تمت فيها إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى فهرس الأحرف الواسع كانت في سبتمبر الماضي، وقد جلب تحديث iOS 17.4 لأجهزة آيفون هذه الرموز التعبيرية إلى المستخدمين، مع العلم أن عدد الرموز التعبيرية الرسمية يبلغ حولي 3700، وأكثرها شيوعًا هي القلب الأحمر، وعلامة الاختيار الخضراء، ورمز النار، والوجه الباكي، والشرارات.