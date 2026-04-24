رندة غريب: تمكين المرأة يعزز كفاءة المؤسسة العسكرية

أكدت وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، المهندسة رندة غريب على أهمية دور المرأة داخل المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء جمعها بممثلات مكتب دعم وتمكين المرأة التابع لقوة مكافحة الإرهاب في الجيش الليبي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون المرأة، جرى خلال اللقاء استعراض الدور الذي تؤديه المرأة داخل المؤسسة العسكرية، وما تقدمه من دعم ومساندة لمنتسبي الجيش الليبي في أداء مهامهم المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار.

وشددت الوزير على أن حضور المرأة في المؤسسة العسكرية يعكس قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، ويقدم صورة مشرفة عن مساهمتها في العمل الوطني.

وأضافت أن تمكين المرأة داخل هذا المجال يعزز من قيم الانتماء والتضحية، ويسهم في دعم بناء مؤسسة عسكرية أكثر كفاءة وشمولية.

هذا وتعمل المؤسسات الحكومية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة على تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والإدارية، ضمن برامج تهدف إلى تمكينها ورفع مستوى تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، إلى جانب دعم أدوارها في مجالات الأمن والدفاع والمجتمع.