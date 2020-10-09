رهينة فرنسية مُحررة تُعلن إسلامها

أعلنت الرهينة الفرنسية صوفي بترونين المُحررة في مالي مؤخرا إسلامها، فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وبحسب ما نقلت شبكة “رصد” الإعلامية، قالت صوفي لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي كانت قد احتجزت مع أوروبيين آخرين من قِبل مجموعات إرهابية في مالي، وتم الإفراج عنهم بعد الانقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

أصبحت مسلمة واسمي مريم

بعد أيام من هجوم #ماكرون على #الإسلام.. أسيرة فرنسية محررة من قبضة تنظيم القاعدة في مالي منذ 2016 تفاجئ العالم بإعلان إسلامها فور وصولها الأراضي الفرنسية وتدعو لمالي pic.twitter.com/yLnBp8h0Gu — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 9, 2020

وكانت صوفي وهي ناشطة إنسانية تُدير مركز إغاثة للأطفال قامت بإنشائه في غاو شمال مالي قبل أن يتم اختطافها من قِبل جماعة إرهابية تتبع لتنظيم القاعدة في 2016.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صوفي البالغة من العمر 75 عاما، لدى وصولها على متن طائرة خاصة قادمة من مالي.