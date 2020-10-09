رهينة فرنسية مُحررة تُعلن إسلامها

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 9 أكتوبر 2020 - 21:59 | آخر تحديث: 9 أكتوبر 2020 - 22:29 نُشر: الجمعة، 9 أكتوبر 2020 - 21:59
دولي
AP

أعلنت الرهينة الفرنسية صوفي بترونين المُحررة في مالي مؤخرا إسلامها، فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وبحسب ما نقلت شبكة “رصد” الإعلامية، قالت صوفي لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي كانت قد احتجزت مع أوروبيين آخرين من قِبل مجموعات إرهابية في مالي، وتم الإفراج عنهم بعد الانقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

وكانت صوفي وهي ناشطة إنسانية تُدير مركز إغاثة للأطفال قامت بإنشائه في غاو شمال مالي قبل أن يتم اختطافها من قِبل جماعة إرهابية تتبع لتنظيم القاعدة في 2016.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صوفي البالغة من العمر 75 عاما، لدى وصولها على متن طائرة خاصة قادمة من مالي.

آخر تحديث: 9 أكتوبر 2020 - 22:29
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