من العالم.. رواتب السوريين تطير بحادث سير ولص أمريكي يبتلع أقراطاً بـ«770 ألف» دولار

ضرب زلزال قوي، بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، منطقة الحدود بين ميانمار والهند.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، “أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يجعله من الزلازل الضحلة التي قد تتسبب في أضرار ملموسة في المناطق القريبة من مركز الهزة، ولم ترد أي تقارير رسمية عن الخسائر البشرية أو المادية”.

هذا “وتقع المنطقة المتضررة ضمن حزام الزلازل النشط في جنوب شرق آسيا، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، مما يجعلها عرضة للهزات الأرضية المتكررة، وقد شعر السكان في المناطق الحدودية بالاهتزازات، وسط مخاوف من وقوع هزات ارتدادية محتملةن وتتابع السلطات المحلية في كل من ميانمار والهند تطورات الموقف، فيما لم تصدر أي تحذيرات رسمية من موجات تسونامي نتيجة لهذا الزلزال”.

رواتب الموظفين في سوريا تطير بحادث سير!

‏ أدى حادث مروري على اوتستراد حمص- دمشق، قرب منطقة الدوير مخيم الوافدين، في سوريا، إلى تطاير ملايين الليرات السورية، من السيارة والتي قيل أنها تتبع للبنك المركزي السوري.

وبحسب ما نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، ‏فإن “الأهالي القريبين من المكان ساعدوا بتأمين وجمع الأموال التي هي رواتب موظفين، وحضرت دورية للأمن الداخلي للمساعدة والحماية”، و”السائق بخير حيث كان فقد السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات”.

لص يسرق ويبتلع أقراطا بقيمة 770 ألف دولار

أقدم لص محترف على “سرقة زوجين من الأقراط الفاخرة من متجر “تيفاني آند كو” في أورلاندو الأمريكية، تبلغ قيمتهما نحو 770 ألف دولار، قبل أن يبتلعها في محاولة لإخفاء الأدلة”.

ووفقا لتقارير الشرطة المحلية، “دخل “جايثان لورانس جيلدر” البالغ من العمر 32 عاما إلى المتجر في 26 فبراير الماضي، وتمكن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالماس، أحدهما بقيمة 160 ألف دولار، والآخر بقيمة 609.5 ألف دولار، كما سرق خاتما فاخرا قيمته 587 ألف دولار، تمت استعادته لاحقا، حيث قبضت الشرطة الأمريكية على الرجل، وعند إخضاعه للفحص الطبي في مركز الاحتجاز، اكتشف المسؤولون وجود الأقراط داخل معدته”.

باكستان.. مقتل 12 شخصا بتفجير سيارتين مفخختين

قتل 12 مدنيا بينهم 3 أطفال وأصيب العشرات، “بتفجير جماعة موالية لحركة “طالبان” سيارتين مفخختين عند ثكنة عسكرية شمال غربي باكستان، حيث أعلنت جماعة “جيش الفرسان”، التابعة لحركة طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم”.

وأفادت وكالة “فرانس برس”، “بأن الاعتداء وقع في إقليم خيبر بختونخوا، مضيفة أن الانفجارين أسفرا عن انهيار سقف في مسجد”.

ويأتي الهجوم، “بعد أيام من مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف دار العلوم الحقانية في خيبر بختونخوا، من بينهم مدير المؤسسة التي ارتادها عدد من أبرز قادة طالبان الباكستانيين”.

حريق غابات في منتجع أنطاليا والرياح تعرقل جهود الإطفاء

اندلع حريق في “منطقة غابات بمنتجع أنطاليا التركي لأسباب غير معروفة فيما تعرقل الرياح عمل رجال الإطفاء”.

وقالت وكالة “الأناضول”: “اندلع حريق في منطقة غابات في منطقة تيكيروف التابعة لمنطقة كيمير في أنطاليا لأسباب غير معروفة، وبعد تلقي البلاغ، تم إرسال فرق من الإدارة الإقليمية للغابات في أنطاليا إلى المنطقة، تعمل في موقع الحريق 4 سيارات أرضية، وسيارتان لنقل المياه وسيارتان للاستجابة الأولية بالإضافة إلى العديد من رجال الإطفاء”.