رواتب غزة في زمن الحرب.. شبكة سرية تدير دفع رواتب 30 ألف موظف حكومي

كشفت شبكة “بي بي سي” عن استمرار حركة حماس في دفع رواتب آلاف الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، رغم الحرب المدمرة المستمرة منذ أكتوبر 2023، وتحت ظروف أمنية وإنسانية بالغة التعقيد.

ووفق التقرير، تمكنت الحركة من الاستمرار في استخدام نظام سري للدفع النقدي، يتم من خلاله تسليم رواتب نحو 30 ألف موظف حكومي، بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار كل 10 أسابيع، حيث يتقاضى الموظفون ما لا يزيد على 20% من رواتبهم الأصلية قبل الحرب.

وأوضح التقرير أن عملية الدفع تُدار بشكل سري ومعقد، حيث يتلقى الموظفون رسائل مشفرة على هواتفهم أو على هواتف ذويهم، تتضمن تعليمات بمكان وزمان لقاء شخص مجهول لتسلم الرواتب نقداً. ويتم التسليم عادة عبر ظرف مغلق، يسلمه شخص مجهول ثم يغادر دون أي حديث أو تفاعل.

ونقلت الشبكة عن موظفين حكوميين قولهم إن استلام الرواتب أصبح محفوفًا بالمخاطر، في ظل استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع يُشتبه في استخدامها كمراكز توزيع.

وذكر أحد الموظفين أنه نجى من غارة جوية استهدفت سوقًا أثناء وجوده لتسلم راتبه، مضيفًا أنه يودع عائلته في كل مرة يغادر فيها إلى موقع التسليم.

كما أشار أحد المعلمين العاملين لدى حماس إلى أنه تسلم مؤخرًا راتبًا بقيمة 1000 شيكل (نحو 300 دولار) معظمها بأوراق نقدية ممزقة أو غير صالحة للتداول، ولم يتمكن من استخدامها سوى جزئيًا.

وبحسب مصادر مطلعة في الحركة تحدثت لـ”بي بي سي”، فإن حماس كانت قد خزنت مبالغ ضخمة من النقد، تُقدر بـ700 مليون دولار، بالإضافة إلى مئات الملايين من الشواكل، في أنفاق تحت الأرض قبل اندلاع الحرب، وهو ما ساعدها على الاستمرار في تمويل أعمالها الإدارية والمالية.

ورغم استمرار دفع الرواتب، إلا أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع استمرار الحصار ونقص الغذاء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق 80 دولارًا، ما يضاعف من معاناة السكان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اغتيال إسماعيل برهوم، المسؤول المالي لحركة حماس، في غارة استهدفت مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، متهمًا إياه بتحويل أموال إلى الجناح العسكري للحركة.

ولا تزال الطريقة التي تمكنت بها حماس من الحفاظ على استمرارية النظام المالي في ظل استهداف بنيتها التحتية محل تساؤلات، في وقت تواصل فيه إسرائيل اتهام الحركة بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وهي اتهامات تنفيها حماس.

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام سموتريتش موقع “ترسلة” وتحذّر من تقويض ممنهج لحل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موقع “ترسلة” قرب بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية، معتبرة أن هذه الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين تمثل تقويضًا ممنهجًا لحل الدولتين.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن “الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال يشجع على ارتكاب المزيد من الإجراءات الأحادية وغير القانونية، ويمنح المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية غطاءً لمواصلة جرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم”.

وكان سموتريتش قد شارك في وقت سابق، إلى جانب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، في اقتحام الموقع، برفقة خمس حافلات تقل مستعمرين وعدد كبير من آليات الاحتلال وجرافة، ويقع الموقع بالقرب من مستعمرة “سانور” التي أخليت عام 2005.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أيام من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، لمستوطنة أرئيل، ليصبح أول مسؤول أمريكي بهذا المنصب يقوم بمثل هذه الزيارة، والتي نظمتها “الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي”، حيث أكد دعمه العلني للمستوطنات قائلاً: “الضفة الغربية هي خط المواجهة لإسرائيل ويجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ منها”.

وتُصنف الضفة الغربية دوليًا كأرض محتلة منذ عام 1967، وتعد المستوطنات المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في يوليو 2024.