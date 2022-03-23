رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» تصل الترشح النهائي لجائزة بوكر

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، عن وصول 6 روايات إلى قائمتها القصيرة، والتي سيعلن عن فوز واحدة منهم بالجائزة في 22 مايو المقبل.

والروايات 6 هي “ماكيت” القاهرة لطارق إمام في مصر، و”دلشاد” لبشرى خلفان في عُمان، ويوميات “روز” لريم الكمالي في الإمارات، و”الخط الأبيض من الليل” لخالد النصر الله في الكويت، و”خبز على طاولة الخال ميلاد” لمحمد النعاس في ليبيا، و”أسير البرتغاليين” لمحسن الوكيلي من المغرب.

ويحصل كل من المرشّحين 6 في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالبوكر العربية على 50 ألف دولار إضافية، ووفق القائمين على الجائزة، فكل الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.

وجرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريحانوفا، أكاديمية ومترجمة بلغارية، وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.