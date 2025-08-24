روبوتات إسرائيلية مفخخة تهز غزة.. خلافات حادّة داخل القيادة الإسرائيلية: «أنت لا تفهم شيئا.. دعهم يموتون»!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل خلافات حادة خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة، ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن النقاش تناول خطة احتلال غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى حول سرعة التنفيذ وإجلاء المدنيين.

وأوضح زامير صعوبة تحديد مدة زمنية لعملية إجلاء المدنيين، فرد عليه سموتريتش بقسوة، قائلاً: “من لا يُخلي سبيله، لا تعطه ماء ولا كهرباء، دعه يموت جوعا أو يستسلم”، ليرد الجنرال: “أنت لا تفهم شيئًا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا”.

وكان نتنياهو قد صرح، الخميس الماضي، أنه وصل إلى قطاع غزة للمصادقة على الخطة العسكرية التي قدمها الجيش ووزير الدفاع للسيطرة على المدينة وهزيمة حركة حماس، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بـ”بدء مفاوضات فورية بشأن الإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب وفق الشروط التي تقبلها إسرائيل”.

هذا وتتضمن خطة السيطرة على غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسريًا إلى جنوب القطاع، ما أثار انتقادات دولية واسعة، وتعاني غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث حذرت منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 21 أغسطس 2025، أسفرت الحرب على غزة عن مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، وفق مصادر محلية، وسط استمرار التوتر العسكري والأزمة الإنسانية العميقة.

بن غفير يهاجم غانتس: لا مكان له في الحكومة إذا أردنا تحقيق إنجاز في غزة

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على خلفية دعوته لتشكيل حكومة وحدة تهدف لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وقال بن غفير: “أتوقع من جميع رؤساء فصائل الائتلاف أن يوضحوا بشكل لا لبس فيه أن غانتس لن يدخل الحكومة”، مضيفًا: “بدونه حققنا إنجازات في إيران ومع حزب الله وفي جميع القطاعات.. وإذا أردنا تحقيق إنجاز في قطاع غزة، يجب ألا يدخل بيني غانتس الحكومة”.

وكان بن غفير قد أكد سابقًا أن الكابينيت دون غانتس حقق نتائج ملموسة في إيران ولبنان وسوريا ورفح، معتبراً أن ناخبي اليمين اختاروا “سياسة يمينية لا سياسة غانتس أو حكومة وسط أو صفقات استسلام لحماس، نعم للنصر المطلق”.

تصعيد سياسي في إسرائيل: ليبرمان يهاجم غانتس بعد اقتراحه لحكومة موحدة لإنهاء أزمة الأسرى وقانون التجنيد

شنّ رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، هجومًا عنيفًا على رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، عقب اقتراح الأخير لشركائه في المعارضة بالانضمام معه إلى الحكومة لدفع قانون التجنيد دون ابتزاز من الأحزاب الحريدية والعمل على تحرير الرهائن.

وقال ليبرمان في مقابلة مع إذاعة “ريشيت بي”: “أنا لا أستخف بغانتس، بل أشفق عليه. رأيت مشهدًا مثيرًا للشفقة لرجل متعب، خائف، مذعور، ويحاول الركوب على أهم المواضيع قضية الأسرى وقانون التجنيد”.

وأضاف أن غانتس لم يستشره سوى قبل ساعة من المؤتمر الصحفي، معتبرًا أن الاتصال القصير يكشف نيته الحقيقية.

وردّ حزب “إسرائيل بيتنا” في بيان رسمي على تصريحات غانتس، مؤكدًا أن إعادة جميع الأسرى “ليست مسألة يمين أو يسار، بل مسألة أخلاقية”، داعيًا لإعادة الأسرى فورًا دون أي شروط.

من جانبها، قالت كتلة “أزرق أبيض”: “تم انتخابنا للكنيست لاستخدام قوتنا السياسية. من أجل إعادة الأسرى ودعم المجندين، يجب المبادرة لا الجلوس في المدرجات وتقديم النصائح”.

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد دعم خطة الجيش للسيطرة على غزة ويستنكر التسريبات الأمنية

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بأن التسريبات الصادرة عن المنتدى الأمني المغلق “تضر بأمن إسرائيل وتضعف عزيمة الجنود”، مؤكدًا أن الحكومة وافقت على خطط الجيش في غزة وأشدّت بها.

وأضاف كاتس عبر منصة “إكس” أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بكل قوة لـ”دحر حماس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الحرب وفق الشروط الإسرائيلية”.

غانتس يدعو لتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة لحل أزمة المختطفين قبل الانتخابات

دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس، السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، تتبنى خطة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين وإقرار قانون التجنيد والتوجه إلى انتخابات خلال ستة أشهر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، قوله إن الحكومة المقترحة يجب أن تضم أحزاب المعارضة بدلًا من الأحزاب المتشددة التي تعرقل تقدم ملف المختطفين والتجنيد، مؤكداً أنه “سيلاحق حماس لكن إعادة المختطفين تأتي أولاً”.

ودعا غانتس كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل ما وصفه بـ”حكومة إنقاذ المختطفين”.

وتأتي هذه الدعوة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة، الجمعة، حالة “المجاعة الكارثية” في قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل نحو عامين، حيث أفاد بيان مشترك بأن أكثر من نصف مليون شخص يعانون من سوء التغذية والفقر، مع تسجيل وفيات يمكن الوقاية منها.

وشدد جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عاجلة لإنهاء المجاعة والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مئات عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منازل الوزراء للمطالبة بتسريع صفقة التبادل مع حماس

خرج المئات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الأحد، للتظاهر أمام منازل عدد من الوزراء الإسرائيليين، على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نمرود كوهين، أمام منزل وزير الدفاع: “جئت لأذكركم في اليوم الـ688، أن جنديا أُرسل للدفاع عن البلاد بدبابة معطلة”.

وأضاف نمرود كوهين: “ابني لا يزال يقبع في أنفاق غزة… إن كنت وزير الدفاع حقًا، تصرّف كوزير دفاع، لا كوزير حرب”.

الإمارات تسلم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لغزة وسط قيود إسرائيلية مشددة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت، بوصول 325 شاحنة محملة بـ6775 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ إعادة فتح المعابر الحدودية مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن “4 قوافل خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى القطاع، تضم 76 شاحنة محملة بـ1419 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والخيام، إضافة إلى معدات لتحلية المياه”.

هولندا.. روبن بريكلمانز يتولى حقيبة الخارجية بالإنابة بعد استقالة وزير الخارجية وحليفه

تولى وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز حقيبة وزارة الخارجية بالإنابة، بعد استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة الخارجية هانيكي بورما، عقب انسحاب حزب العقد الاجتماعي الجديد من الحكومة.

وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء حول الوضع في غزة، حيث قدم أعضاء الحزب المستقيل استقالاتهم إلى الملك، ليكلف وزير الدفاع روبن بريكلمانز مؤقتًا بمهام وزارة الخارجية.

وكان حزب العقد الاجتماعي الجديد قد أعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم بسبب فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأكد الحزب أن هدفه الأساسي هو تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين وتحسين الوضع الإنساني لسكان غزة، مشيرًا إلى رفض أحزاب أخرى في الحكومة اتخاذ أي إجراءات إضافية تجاه إسرائيل، وهو ما اعتبره الحزب غير مقبول.

روبوتات إسرائيلية مفخخة تهز شمالي غزة وفلسطينيون يوثقون لحظات الرعب

هزت انفجارات كبيرة مناطق شمالي قطاع غزة فجر الأحد، نتيجة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي بواسطة روبوتات مفخخة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي فجر 4 روبوتات مفخخة في منطقة الزرقا بجباليا البلد، وسط عمليات نسف واسعة للأحياء السكنية خلال ساعات الليل.

ووثقت صور ومقاطع فيديو لحظات الانفجارات العنيفة التي هزت المنطقة، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات قصف وتفجير في حيي الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي منطقة أبو إسكندر شمال المدينة.

ومع تصاعد القصف، بدأت حركة نزوح واسعة للفلسطينيين من مناطق المدينة نحو وسط وجنوب القطاع، بعد تضييق الجيش الإسرائيلي الخناق على السكان المحاصرين من ثلاثة اتجاهات، كما نسف الجيش منازل في الحي السعودي غرب رفح، ودكت المدفعية الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي غزة وشمال مخيم البريج بالقذائف.

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه بـ”نيران صديقة” منذ بدء حرب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه نتيجة النيران الصديقة والحوادث العملياتية منذ بداية حرب غزة بلغت 78 ضابطًا وجنديًا، فيما أصيب 1998 آخرون.

وبحسب بيانات الجيش، فقد قتل منذ بداية الحرب 899 جنديًا وضابطًا إجمالًا، بينهم 455 خلال العملية البرية في غزة، وأصيب 6210 من الجنود والضباط، منهم 925 بجروح خطيرة. خلال العملية البرية أصيب 2880 جنديًا وضابطًا، منهم 552 بجروح خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل النقيب أوري جارليتز البالغ من العمر 20 عامًا جراء انفجار ذخيرة جنوب قطاع غزة، وصنّف الحادث على أنه حادث عملياتي، مع فتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بانفجار ذخيرة خلال مهمة جنوب قطاع غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار ذخيرة خلال مهمة عسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث وقع عند الواحدة ظهراً أثناء مهمة نفذها مقاتلو كتيبة “شمشون” لتدمير مبانٍ وتمشيط المنطقة انطلاقاً من موقع دفاعي كانوا يتمركزون فيه منذ أسابيع.

وأوضحت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت بحوزة القوة، ما أدى إلى إصابة النقيب أوري جارليتز (20 عاماً) بجروح بالغة، ورغم محاولات إنعاشه ميدانياً ثم في مستشفى “ساروكا” بالضفة الغربية، فارق الحياة لاحقاً.

وأشار الجيش إلى أن الحادث صُنّف “حادثاً عملياتياً”، مؤكداً فتح تحقيق للوقوف على ملابساته.