روبوت دقيق بحجم «حبة الأرز» يحدث ثورة في جراحات الدماغ 

في تطور يفتح آفاقا جديدة في عالم الطب، نجحت شركة فرنسية ناشئة في تحقيق قفزة نوعية بمجال جراحات الأعصاب، “من خلال تطوير روبوت جراحي متناهي الصغر قادر على اختراق أعمق مناطق الدماغ بدقة غير مسبوقة، دون المساس بالمناطق الحساسة”.

وأعلنت الشركة “الروبوتيه Robeauté)” الفرنسية الناشئة عن “حصولها على تمويل بقيمة 27 مليون يورو (29 مليون دولار) لتطوير روبوت جراحي ثوري بحجم حبة الأرز، قادر على التنقل داخل الدماغ بدقة فائقة، مع تفادي المناطق الحساسة والخطرة”.

وبحسب موقع “انترستنغ انجيرينغ”، “من المقرر أن يُستخدم هذا الروبوت لأول مرة في تجربة سريرية عام 2026 لإجراء خزعات دقيقة من أورام الدماغ، ويتميز الجهاز بحجمه الصغير ودقته العالية، حيث يدخل عبر فتحة صغيرة بحجم ملليمتر واحد في الجمجمة، ثم يتبع المسارات الطبيعية داخل الدماغ للوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية”.

ووفق الموقع، “يعمل الروبوت بواسطة حلقات سيليكون دوّارة في مقدمته تتحرك بلطف بين أنسجة الدماغ، مما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بالخلايا المحيطة، كما يتم تتبع مساره باستخدام أجهزة استشعار خارجية تعمل بالموجات فوق الصوتية”.

ويتضمن الجهاز “أدوات جراحية مصغّرة لإجراء الخزعات وجمع عينات الأنسجة بأمان، وقد أظهرت التجارب الأولية التي أُجريت على الأغنام نجاحًا كبيرًا دون مضاعفات تُذكر”.

وبحسب الموقع، “تخطط “روبوتيه” للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وطرح التقنية عالميًا بحلول عام 2030″.

وأكدت الشركة في بيانها أن “الروبوت الجراحي الدقيق يحمل إمكانات كبيرة في توفير حلول مبتكرة تساعد الأطباء في علاج المرضى بشكل أفضل”.

https://twitter.com/Dr_Singularity/status/1914360894273757610?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914360894273757610%7Ctwgr%5E584b555adc9dbd32f29ce65ad2138bc82e03e4b0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Ftechnology%2F1666932-D8B9D984D985D8A7D8A1-D8B1D988D8A8D988D8AAD8A7-D8ADD8A8D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D8B2-D8A7D984D8AFD985D8A7D8BA-D8A7D984D8A3D988D8B1D8A7D985-D984D984D8ACD8B1D8A7D8ADD8A9%2F

https://twitter.com/BusinessdOr/status/1914627754244386989?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914627754244386989%7Ctwgr%5E584b555adc9dbd32f29ce65ad2138bc82e03e4b0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Ftechnology%2F1666932-D8B9D984D985D8A7D8A1-D8B1D988D8A8D988D8AAD8A7-D8ADD8A8D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D8B2-D8A7D984D8AFD985D8A7D8BA-D8A7D984D8A3D988D8B1D8A7D985-D984D984D8ACD8B1D8A7D8ADD8A9%2F

يذكر أن “جراحات الدماغ تعتبر من العمليات الطبية الدقيقة والمعقدة التي تهدف إلى معالجة العديد من الحالات العصبية، وتشمل هذه الجراحات استئصال الأورام، معالجة نزيف الدماغ، وتصحيح تشوهات الأوعية الدموية، وتتطلب هذه العمليات استخدام تقنيات متقدمة وأجهزة حديثة لضمان دقة الإجراءات ولتقليل المخاطر المحتملة على المريض”.

