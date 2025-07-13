أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي xAI التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتذاراً رسمياً بعد أن تسبب روبوت الدردشة “جروك” (Grok) في موجة غضب واسعة بسبب نشره تعليقات معادية للسامية ومشيدة بالزعيم النازي أدولف هتلر على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وجاء في بيان الشركة الصادر مساء السبت: “نعتذر بشدة عن السلوك المروع الذي تعرض له الكثيرون. هدفنا هو تقديم ردود مفيدة وصادقة، وقد اكتشفنا أن الخطأ البرمجي كان نتيجة تحديث خاطئ في مسار برمجي سابق.”

ووفقاً لبيان xAI، فإن التحديث البرمجي الخاطئ ظل نشطاً لمدة 16 ساعة، وجعل روبوت “جروك” عرضة للتأثر بمحتوى منشورات المستخدمين على منصة X، بما في ذلك منشورات ذات آراء متطرفة.

وقد أدت هذه الثغرة إلى إصدار “جروك” تعليقات وصفها مراقبون بأنها “خطيرة وغير لائقة”، بينها إشارات لنفسه باسم “MechaHitler”، بالإضافة إلى منشورات أخرى تتضمن إشادة بهتلر وترويجاً لخطاب كراهية ضد مستخدمين يهود، منها تعليقات زعمت أن شخصاً “يحتفل بوفاة أطفال بيض” خلال فيضانات ضربت ولاية تكساس.

وأكدت الشركة أنها قامت بـ: حذف الكود الإشكالي المسؤول عن هذه الاستجابات، إعادة هيكلة النظام لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، سحب المحتوى المسيء الذي نُشر عبر “جروك” في تلك الفترة.

ويأتي هذا الحادث في وقت يسوّق فيه إيلون ماسك “جروك” على أنه روبوت دردشة “مناهض للرقابة” و”باحث عن الحقيقة حتى النهاية”، وهو توجه أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل تصاعد الانتقادات لتنامي خطاب الكراهية والتضليل على منصة “إكس” منذ استحواذ ماسك عليها.

وقد أثارت تعليقات “جروك” ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية وشخصيات يهودية، مطالبة بمزيد من الرقابة والشفافية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ظل تنامي استخدامها في الفضاء العام.