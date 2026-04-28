روبيو: إيران تحتفظ بنصف «مخزونها الصاروخي»

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران لا تزال تمتلك نحو نصف مخزونها من الصواريخ الذي كانت تملكه قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن قدراتها العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع وسائل إعلام أميركية، أن “إيران تملك الآن نصف الصواريخ فقط، ولا تمتلك أي مصانع فعالة، كما أنها لا تملك قدرة بحرية تُذكر”، في إشارة إلى تراجع البنية التحتية العسكرية الإيرانية وفق التقييم الأميركي.

وتشير تقارير إلى أن وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” قد تحتاج إلى ما يصل إلى ست سنوات لإعادة بناء مخزونها من بعض أنواع الأسلحة، بما في ذلك صواريخ “توماهوك” المجنحة، في ظل استهلاك كبير خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي سياق متصل، تتواصل التطورات المرتبطة بالملف الإيراني، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى عدم رضاه عن مقترح إيراني جديد يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب مصادر إعلامية، تضمن المقترح الإيراني المطروح وقف التوترات البحرية مقابل إعادة فتح المضيق، دون التطرق بشكل مباشر إلى ملف تخصيب اليورانيوم، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الموقف الأميركي لا يزال يركز على منع إيران من امتلاك أي قدرات نووية، مع استمرار النقاشات الداخلية حول آليات التعامل مع الملف، بين خيار الضغط الاقتصادي والعسكري أو التوصل إلى اتفاق مرحلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً، ما يجعل أي تصعيد فيه ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة الدولية.

خلفية وسياق

تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب والتصعيد العسكري في المنطقة، وسط محاولات دبلوماسية متقطعة لاحتواء الأزمة. ويظل الملف النووي الإيراني وأمن الممرات البحرية في الخليج من أبرز نقاط الخلاف التي تعقّد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.