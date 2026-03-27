روبيو: الحرب على إيران ستنتهي خلال أسابيع

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا على مصنع لإنتاج مركزات اليورانيوم، المعروف بـ”الكعكة الصفراء”، في مدينة أردكان بمحافظة يزد جنوب إيران.

وقالت المنظمة في بيان رسمي: “تعرض مصنع الكعكة الصفراء لهجوم من العدو الأمريكي الصهيوني”، مؤكدة عدم وجود أي خطر لتسرب مواد مشعة، وأن السكان في المناطق المجاورة لا داعي للقلق.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن لديها أهداف محددة في إيران، وأن العملية العسكرية ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تسير “على نحو جيد للغاية”.

وقال روبيو للصحفيين: “العملية تسير وفق الجدول الزمني المحدد أو حتى قبل الموعد المحدد. نتوقع إنجازها في الوقت المناسب، في غضون أسابيع، وليس أشهر”.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في إيران دون نشر قوات برية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه جميع الخيارات مفتوحة، بينما تحذر الولايات المتحدة من احتمالية إنشاء إيران نظام تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز.

وفي إطار اجتماعات مجموعة السبع بباريس، دعا وزراء الخارجية إلى وقف فوري للهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدين عدم وجود أي مبرر لاستهداف المدنيين أو المنشآت الدبلوماسية.

كما جددوا التأكيد على “الضرورة المطلقة” لاستعادة حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقانون البحار.

من جانب آخر، أشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أنه من المتوقع صدور رد إيراني لاحق اليوم على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، الذي يتضمن 15 نقطة تشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني، الحد من تطوير الصواريخ، وتسليم السيطرة على مضيق هرمز.

ووفقًا لمسؤول إيراني، فإن كبار المسؤولين الإيرانيين يدرسون المقترح الذي وصفوه بأنه يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن الجهود الدبلوماسية لم تُغلق بعد.

وفي تعليق فرنسي، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن باريس تشارك واشنطن الهدف نفسه المتمثل في تحييد القدرات الباليستية الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن فرنسا ستوفر نظام مرافقة للناقلات بعد انتهاء ذروة الأعمال العدائية.

وأكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران أن موقف فرنسا “دفاعي بحت”، وأن استراتيجيتها تقوم على نهج دبلوماسي لتجنب أي تصعيد في المنطقة، مشددة على أهمية الحلول الدبلوماسية لضمان العودة إلى السلام.