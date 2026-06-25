روبيو: الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران، مؤكداً أن الممر البحري يُعد ممراً دولياً لا يخضع لسيطرة أي طرف.

وجاءت تصريحات مارك روبيو خلال مشاركته في قمة أميركية خليجية عُقدت في البحرين، حيث شدد على أن مضيق هرمز يمثل شرياناً بحرياً عالمياً، وأنه لا يمكن لأي جهة فرض قيود أو رسوم على حركة الملاحة فيه.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، في موقف يعكس استمرار السياسة الأميركية الرافضة لامتلاك طهران لقدرات نووية عسكرية.

وقال مارك روبيو: “نريد اتفاقاً عادلاً مع إيران توافق عليه جميع الأطراف، ونعمل حالياً للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني”، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي بين الجانبين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال المفاوضات الجارية مع إيران، موضحاً أن المرحلة الحالية تمثل “مرحلة جديدة” تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات تسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بملف إيران النووي وأمن الملاحة في الخليج، خاصة في ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً.