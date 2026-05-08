روبيو بعد لقاءٍ استمر ساعات مع «البابا»: التعاون مع الفاتيكان مستمر

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، خلال اجتماع تناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وعددًا من القضايا الإنسانية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ونشرت وكالة أخبار الفاتيكان صورًا للقاء الذي عُقد داخل الفاتيكان، حيث ظهر البابا ليو الرابع عشر وروبيو خلال المحادثات بحضور مسؤولين بارزين من الفاتيكان، من بينهم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.

وذكرت وكالة رويترز أن اللقاء استمر نحو ساعتين ونصف، وتركزت المناقشات على ملفات الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وإنسانية مرتبطة بدول في نصف الكرة الغربي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الجانبين بحثا تطورات الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك في الأميركتين، مع التأكيد على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي، واستمرار التعاون لدعم السلام وتعزيز الكرامة الإنسانية.

كما أشار البيان إلى أن ماركو روبيو عقد اجتماعًا منفصلًا مع الكاردينال بييترو بارولين، تناول الجهود الإنسانية الجارية في الأميركتين، إلى جانب مناقشة المساعي الرامية لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة أخبار الفاتيكان، تطرقت المحادثات أيضًا إلى تطورات الهجمات الإسرائيلية على لبنان في إطار العمليات العسكرية ضد حزب الله، فضلًا عن بحث ملفات تتعلق بإيران وكوبا.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تباين سابق بالمواقف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا ليو الرابع عشر، إذ وجّه ترامب انتقادات متكررة لمواقف البابا المرتبطة بسياسة الهجرة الأمريكية والتوتر مع إيران، بينما دعا البابا في أكثر من مناسبة إلى تبني مقاربات قائمة على السلام والانفتاح تجاه المهاجرين استنادًا إلى التعاليم الكاثوليكية.

من جهته، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود أي ارتباط بين زيارته للفاتيكان ومحاولة تعديل العلاقات مع البابا، مؤكدًا أن الزيارة كانت مقررة مسبقًا، مع استمرار التعاون بين واشنطن والفاتيكان في ملفات الحرية الدينية والمساعدات الإنسانية، خصوصًا ما يتعلق بكوبا.

