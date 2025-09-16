روبيو: على أوروبا فرض العقوبات على روسيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدول الأوروبية إلى فرض العقوبات نفسها على روسيا التي تطالب الولايات المتحدة بفرضها، مشيراً إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تشتري سلعاً روسية، بما في ذلك النفط.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح روبيو أن الرئيس ترامب لن يعلن عن أطر زمنية محددة لفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنه شدد على أهمية أن تتخذ أوروبا خطوات مماثلة قبل انتظار الإجراءات الأمريكية.

وأضاف: “لقد تحدى الرئيس شركاءنا الأوروبيين أن يفرضوا العقوبات التي يطلبون منا فرضها، إذا كانوا ملتزمين بشدة بهذا، فنحن نريد تشجيعهم على ذلك”.

وكان ترامب صرح سابقاً عبر منصته “تروث سوشيال” بأنه مستعد لفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا اتفقت جميع دول حلف “الناتو” وتوقفت عن شراء النفط الروسي، واصفاً منشوره بأنه “رسالة إلى جميع دول الناتو والعالم”.

ترامب قد يلتقي بزيلينسكي في نيويورك الأسبوع المقبل وفق مسؤول أميركي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجتمع بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك الأسبوع المقبل، في إطار جهود واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال روبيو في تصريح للصحفيين: “كان هناك العديد من المكالمات الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك اجتماعات متعددة مع زيلينسكي، بما في ذلك احتمال عقد اجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك”.

وأضاف أن ترامب سيواصل مساعيه لإحلال الاستقرار في أوكرانيا، معتبراً نفسه “الزعيم الوحيد في العالم” القادر على التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا وأوروبا وروسيا.

وأشار روبيو إلى أن استمرار العقوبات الأميركية على روسيا دون المشاركة الفاعلة في جهود التسوية يعني أنه لن يتبقى في العالم أي طرف قادر على لعب دور الوسيط.

وزير الطاقة الأميركي: لم نصل بعد إلى الاستغناء الكامل عن اليورانيوم الروسي

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستغناء عن اليورانيوم الروسي، نظراً للاعتماد الكبير على الإمدادات القادمة من روسيا.

وأضاف رايت، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن واشنطن “تتحرك نحو إنهاء استخدام اليورانيوم المخصب الروسي، لكن الهدف لم يتحقق بعد”.

وأظهرت بيانات بلومبرغ أن روسيا توفر نحو ربع احتياجات 94 مفاعلاً نووياً في الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب، والتي تولد حوالي 20% من الكهرباء الأميركية.

وتشير التقديرات إلى أن أي توقف مفاجئ للإمدادات قد يؤثر على نحو 5% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأوضح الوزير أن التخلي عن الواردات الروسية يتطلب تعزيز القدرات المحلية في استخراج وتخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من اليورانيوم بهدف التحوط من أي انقطاعات محتملة ودعم تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

شويغو يصل بغداد في زيارة عمل لتعزيز التعاون الأمني مع القيادة العراقية

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة عمل، من المقرر أن يلتقي خلالها بالقيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.

وجاء في بيان دائرة الصحافة في أمانة مجلس الأمن الروسي: “يصل سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، إلى بغداد في زيارة عمل، سيعقد خلالها لقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في العراق”.

وأضاف البيان أن الاجتماعات ستتناول تعزيز وتطوير التعاون بين روسيا والعراق في مجال الأمن، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.