روبيو: نشارف على إتمام اتفاق التعاون الدفاعي المعزز مع قطر

أفادت وكالة الأنباء الأردنية أن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيجري زيارة رسمية إلى الأردن يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمّان

في السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تقترب من إتمام اتفاق التعاون الدفاعي المعزز مع قطر، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة الأسبوع الماضي.

وأوضح روبيو، في طريقه إلى الدوحة قادماً من تل أبيب، أن الهجوم كان حساساً نظراً لأن قطر حليف وثيق للولايات المتحدة وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى دورها المحوري في استضافة ورعاية محادثات وقف إطلاق النار بالتعاون مع مصر منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو عامين.

وأكد روبيو أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في الوساطة، مشدداً على الشراكة الوثيقة مع الدوحة، مضيفاً: “لدينا اتفاق معزز للتعاون الدفاعي كنا نعمل على إنجازه، ونحن الآن على وشك الانتهاء منه”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، وصفت قطر الهجوم الإسرائيلي بأنه “جبان وغادر”، لكنها أكدت أن ذلك لن يثنيها عن دورها كوسيط إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأشار روبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد خلال زيارة له في مايو أن واشنطن ستقف إلى جانب قطر وتحميها إذا تعرضت لأي هجوم، وأنه لم يُبلَّغ مسبقاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الضربة التي استهدفت قادة حماس في الدوحة.

وكان نتنياهو هدد علناً بمهاجمة قادة الحركة “أينما كانوا” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، بينما كان قادة الدول العربية والإسلامية يعقدون قمة في الدوحة لدعم قطر عقب الهجوم الإسرائيلي.

وأكد ترامب لاحقاً عدم رضاه عن الضربة الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها عمل أحادي الجانب لم يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

قناة “كان” العبرية تكشف هدف زيارة روبيو الخاطفة إلى قطر

أفادت قناة “كان” العبرية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخاطفة إلى قطر تأتي بهدف تحريك المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى.

وأوضحت القناة أن هذه الزيارة جاءت بعد زيارة روبيو لإسرائيل، حيث أُبلغ المسؤولون الإسرائيليون بأن الهدف هو إعادة تنشيط المفاوضات المتوقفة.

وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الهجوم الأخير في الدوحة، رغم تعطيله المؤقت للاتصالات بين الأطراف، قد يشكل فرصة لإعادة فتح المحادثات، مع محاولة إعادة قطر لتكون لاعباً أساسياً في صفقة الأسرى.

واعتبرت القناة أن هذه الخطوة قد تكون آخر محاولة قبل انطلاق العملية العسكرية الواسعة في غزة.

أنور قرقاش: الإمارات تقف مع قطر ضد الاعتداءات الإسرائيلية

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن القمتين الخليجية والعربية الإسلامية التي استضافتهما الدوحة، الإثنين، أبرزتا أن قطر ليست وحدها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار قرقاش، في منشور على منصة “إكس”، إلى أن “موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات”.

وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي”.

وكانت القمتان الخليجية والعربية الإسلامية قد أدانتا بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، معربين عن التضامن الكامل مع قطر ودعمها في مواجهة الاعتداء.