روبيو: نقترب من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين شرط أساسي

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده “متفائلة” بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن وقف الحرب مرهون بإفراج حركة “حماس” عن جميع المحتجزين وإلقاء السلاح، وذلك وسط تعثر محادثات التهدئة في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أوضح روبيو أن “جميع الأميركيين المحتجزين أُفرج عنهم، لكننا نهتم بكل من لا يزالون في الأسر”. وأضاف: “هناك حل بسيط جداً: أفرجوا عن جميع المحتجزين وألقوا السلاح، وعندها تنتهي الحرب مع حماس”.

وأشار روبيو إلى أن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يواصل العمل “ليلًا ونهارًا منذ أسابيع”، مضيفًا: “حققنا تقدماً كبيراً، ونحن قريبون جداً من اتفاق”.

ولفت إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن الإفراج عن نحو نصف المحتجزين في المرحلة الأولى، بمن فيهم المتوفون، مع الإفراج عن الباقين خلال فترة تصل إلى 60 يوماً، مؤكداً: “نأمل أن نعلن أخباراً جيدة قريباً”.

ورغم هذا التفاؤل، كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد سحبتا وفديهما من مفاوضات الدوحة، عقب رد حماس على المقترح الأخير، فيما قال ويتكوف إن رد الحركة “لا يظهر نية جادة للتوصل إلى اتفاق”.

وفي السياق، أوضحت وزارتي الخارجية في مصر وقطر أن “تعليق المفاوضات جاء لإجراء مشاورات، وهو أمر طبيعي في مثل هذه المحادثات المعقدة”، مشيرتين إلى أنه “تم إحراز بعض التقدم خلال الجولة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع”.

وفي موقف مغاير، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن تشكيكه في إمكانية التوصل لاتفاق وشيك، معتبراً أن “حماس لا تريد اتفاقاً”، وقال: “أعتقد أن ما سيحدث هو ملاحقة قادة حماس، ويجب القضاء عليهم”.

وبحسب موقع “أكسيوس”، أعرب روبيو خلال اجتماع مع عائلات محتجزين إسرائيليين عن إحباطه من تعثر التقدم بعد 6 أشهر من تولي ترامب الرئاسة، مع تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي تطور ميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد بدء تنفيذ هدنة إنسانية تكتيكية يومية في غزة، تمتد من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

العاهل الأردني يؤكد لترامب ضرورة وقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات

أجرى العاهل الأردني، عبد الله الثاني، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد خلاله ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، نُشر اليوم السبت على منصة “إكس”، أن الملك شدد خلال الاتصال على خطورة الوضع الإنساني في غزة، وضرورة التحرك الدولي العاجل للتخفيف من المعاناة المتفاقمة للسكان.

وتناول الاتصال، وفق البيان، آخر التطورات الإقليمية، خاصة في غزة وسوريا، في ظل التوترات المتصاعدة.

في السياق ذاته، كشف مسؤولون في البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس ترامب بدأ مراجعة شاملة للاستراتيجية الأمريكية تجاه قطاع غزة. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب عبّر عن انزعاجه من ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين، معربًا عن رغبته في إنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون إلى أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين بأن واشنطن تتجه نحو اعتماد نهج أكثر شمولية لإنهاء الحرب وضمان عودة جميع الرهائن.

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد انتهاكات إسرائيل في غزة ويؤكد عدم اعتراف حكومته بفلسطين كدولة “قريباً”

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل ترتكب “انتهاكات واضحة” للقانون الدولي في قطاع غزة، مشدداً على أن سقوط المدنيين ضحايا لا يمكن تبريره بأي حال.

وأضاف ألبانيز خلال حديثه لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) أن قرار إسرائيل بوقف إدخال الغذاء إلى غزة منذ مارس الماضي يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، رغم أنه أشار إلى أن نتائج التقييمات الرسمية لهذه الانتهاكات ستصدر قريباً.

وأوضح أن القانون الدولي يحمّل المدنيين الأبرياء الحماية، ولا يجوز تحميلهم تبعات الصراع.

وعن إمكانية اعتراف أستراليا بفلسطين كدولة، على غرار فرنسا، أوضح ألبانيز أن حكومته لا تعتزم اتخاذ هذه الخطوة “قريباً”، موضحاً أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون ضمن إطار يضمن عدم تهديد وجود إسرائيل، وأن يكون قراراً مدروساً وفقاً للظروف الملائمة.

وقال: “لا يمكن لحركة حماس أن تلعب دوراً في دولة فلسطينية مستقبلية”، مؤكداً أن الاعتراف بفلسطين سيكون خطوة مستقبلية تعتمد على معطيات وضمانات واضحة وليس مجرد بادرة سياسية.

غزة تطالب بـ600 شاحنة إغاثية يوميًا وتؤكد أن الهدنة بلا إجراءات إنقاذية لا تعني شيئًا

أكدت السلطات في قطاع غزة، الأحد، أن القطاع يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة إغاثية، مشيرة إلى أن الهدنة الإنسانية لا تحمل معنى حقيقيًا إذا لم تتحول إلى فرصة لإنقاذ الأرواح.

وطالب المدير العام لوزارة الصحة في غزة بالإجلاء العاجل للمصابين بجروح حرجة وإصابات في الدماغ والعمود الفقري، بالإضافة إلى نقل المرضى الذين يحتاجون عمليات معقدة والذين يواجهون خطر الموت، مع ضرورة إدخال الحليب العلاجي والمكملات الغذائية للأطفال والرضع.

وفي بيان صحفي، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن غزة تواجه كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر، مما يمنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يومًا متواصلة.

وأشار البيان إلى أن 600 شاحنة إغاثية يوميًا تشمل الحليب والوقود والمساعدات الإنسانية هي الحد الأدنى المطلوب لتلبية احتياجات السكان، محذراً من أن الخطوات المحدودة التي قد تُنفذ لا تكفي لكسر أزمة المجاعة.

ودعا البيان إلى كسر الحصار فورًا وفتح المعابر دون شروط، وضمان تدفق مستمر وكامل للمساعدات وحليب الأطفال والوقود، بعيدًا عن الحلول المؤقتة والترقيعية.

عائلات الرهائن الإسرائيليين تتهم الحكومة بـ”الخداع” وتحذر: المختطفون يدفعون الثمن

هاجم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، الحكومة واتهمها بـ”الخداع وعدم وجود استراتيجية واضحة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، مؤكدًا أن المختطفين “هم من يدفعون الثمن” جراء هذا الوضع.

وأشار المنتدى في بيان صدر اليوم الأحد إلى الهدنة الإنسانية التي بدأت في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها “خدعة الحكومة التي انكشفت مرة أخرى”، مستنكراً الوعود المتكررة بـ”خطوة واحدة من النصر” و”نقاط تحول” في الحرب، التي لم تخفِ حقيقة الفشل في إدارة الأزمة.

وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية “ليس لديها استراتيجية لإطلاق سراح الرهائن بينما تواصل القتال في غزة، وأن أولئك الذين يدفعون الثمن هم المختطفون ومقاتلونا وشعب إسرائيل بأسره”.

وتابع منتدى العائلات: “هذا ما يبدو عليه فشل استراتيجية الصفقة الجزئية، والذي كان من الممكن تجنبه لو كانت إسرائيل قد اختارت المسار المنطقي والواضح منذ أشهر، وهو التفاوض على اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء القتال”.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة لأغراض إنسانية.

تل أبيب تستثني بن غفير وسموتريتش من قرار فتح ممرات إنسانية في غزة

أفاد موقع “واينت” الإسرائيلي بأن الحكومة استثنت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من المشاركة في اتخاذ قرار فتح الممرات الإنسانية لقوافل الأمم المتحدة في قطاع غزة، بحجة “عدم تدنيس حرمة السبت”.

وبحسب الموقع، اتُّخذ القرار يوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين أعضاء الحكومة المصغرة، فيما أُبلغ بن غفير لاحقاً بالقرار من قبل أحد المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقل عن بن غفير غضبه الشديد، معتبراً أن استبعاده مقصود لتفادي معارضته، قائلاً: “لم تشركوني لأنكم تعلمون أنني أعارض القرار. هذا أمر خطير للغاية”.

وجاء قرار فتح الممرات الآمنة بناءً على توجيهات المستوى السياسي بهدف تحسين الوضع الإنساني في غزة، وشمل السماح بدخول المساعدات عبر الطرق البرية والإسقاط الجوي، وتمت مناقشة القرار في اجتماع ضم نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين الأمنيين، دون إشراك الوزيرين المتشددين بسبب مواقفهما الرافضة لأي خطوات إنسانية تجاه غزة.

البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفينة “حنظلة” المتجهة لغزة والخارجية تعتبرها “محاولة غير قانونية”

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء السبت سيطرة البحرية على سفينة “حنظلة”، التي كانت تحاول الوصول إلى سواحل غزة في إطار مهمة دولية لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن السفينة، التي أبحرت من إيطاليا يوم 13 يوليو، تم اعتراضها قبالة السواحل الغزية وتم اقتيادها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية، مؤكدة سلامة جميع الركاب البالغ عددهم 21، بينهم صحافيون وناشطون دوليون.

وأشارت إلى أن السيطرة على السفينة جاءت بعد تجاهلها التحذيرات الرسمية، معتبرة أن مثل هذه المحاولات “غير قانونية وتضر بالجهود الإنسانية الرسمية”.

وشهدت الرحلة تعرض السفينة لأعمال تخريبية ومحاولات عرقلة شملت تدمير محركها ووضع مواد حارقة في حاويات المياه، لكنها واصلت طريقها رغم التهديدات. وتم توقيف البث المباشر أثناء اقتحام البحرية للسفينة، فيما أجبر الركاب على رفع أيديهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من محاولات “أسطول الحرية” لكسر الحصار، بعد سفن سابقة مثل “مادلين” و”الضمير” التي تم استهدافها بطائرات مسيّرة إسرائيلية.

ويُعد الحصار المفروض على غزة منذ سنوات أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية، بينما تسعى مثل هذه المبادرات التضامنية لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في القطاع.

تونس تشهد احتجاجات حاشدة أمام السفارة الأمريكية رفضاً لدعم واشنطن لحرب التجويع في غزة

نظم محتجون في تونس يوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، تنديداً بدعم الولايات المتحدة المستمر للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وبحرب التجويع التي تستهدف المدنيين في القطاع.

وجاءت الوقفة، التي نظمتها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، تزامناً مع تواصل العدوان الإسرائيلي وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتورط واشنطن في دعم ما وصفوه بالإبادة الجماعية، مطالبين بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير من البلاد.

وحمل المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات تشير إلى القصف الإسرائيلي للمستشفيات، واستهداف الطواقم الطبية في غزة، مؤكدين رفضهم لتلك الجرائم التي تؤكد استمرار سياسة التجويع والقصف بحق السكان المدنيين.