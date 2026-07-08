روته: الضربات الأمريكية على إيران كانت «ضرورية للغاية»

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت “ضرورية للغاية”، مؤكدًا أن الرد جاء على خلفية ما وصفه بانتهاك طهران لوقف إطلاق النار.

وقال روته للصحفيين، الأربعاء، قبل انعقاد قمة قادة الناتو في أنقرة: “عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار وتنتهكه إيران بشكل كبير، أعتقد أنه من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء هولندا روب يتن إن من الضروري إظهار رفض أي انتهاك من جانب إيران لوقف إطلاق النار “الهش” في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية استمرار المسار الدبلوماسي.

وأضاف يتن للصحفيين قبيل قمة الناتو: “من الضروري أن تظهروا عدم قبولكم لانتهاكات وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه يجب ممارسة أقصى قدر من الضغوط الدبلوماسية لضمان استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل”.

وتأتي تصريحات مسؤولي الناتو بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات على أكثر من 80 هدفًا داخل إيران، ونشر مشاهد قال إنها توثق العمليات العسكرية.

ويجتمع قادة دول الناتو في أنقرة وسط مساعٍ أوروبية لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد التزامه تجاه الحلف العسكري، في ظل عودة الخلافات بين واشنطن وحلفائها بشأن الحرب في إيران وملف غرينلاند.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب وصوله إلى العاصمة التركية، الثلاثاء، إنه كان من الممكن أن يقاطع القمة لولا علاقته الجيدة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا أنه لا يستبعد سحب مزيد من القوات الأمريكية من أوروبا.

وفي وقت سابق، أعلن حلف شمال الأطلسي خطوات تهدف إلى إظهار استجابة أعضائه الأوروبيين لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، من خلال حزمة صفقات تسليح لا تقل قيمتها عن 50 مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجه انتقادات للحلف خلال ولايتيه الرئاسيتين، إنه يشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” من الناتو، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تحصل على “معاملة حسنة” خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتأتي قمة الناتو في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وحلفائها اختبارًا جديدًا بسبب ملفات الأمن الإقليمي، والإنفاق العسكري، ومستقبل الدور الأمريكي داخل الحلف.