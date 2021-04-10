روحاني: ما زلنا على عهدنا بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية

الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد اليوم السبت، أن بلاده لا تسعى للحصول على أسلحة نووية وأن كل نشاطاتها النووية تستخدم لأغراض سلمية فقط.

وقال الرئيس روحاني خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران، “لا نسعى أبدا للحصول على أسلحة نووية ونشاطاتنا النووية أصبحت شرعية منذ 2016 بموجب الاتفاق النووي”، مضيفا “إيران لا تسعى أبدا للحصول على أسلحة نووية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”.

وأضاف روحاني “البعض في دول الغرب يستغل التقنية النووية في أمور غير سلمية ومن ثم يبدون قلقهم من التكنولوجيا النووية الإيرانية”، مشددا “كل نشاطاتنا النووية سلمية ونستثمر التقنية النووية في قطاعات مختلفة أبرزها مجال الطاقة والطب”.

ولفت روحاني إلى أنه “على أعدائنا أن يفهموا أن إيران لن تستخدم التقنية النووية في أعمال خاطئة مثلما استخدموها هم(الأمريكيون) في اليابان”، مضيفا “ما زلنا على عهدنا مع العالم فيما يخص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.وفقا لسبوتنيك.

وحول أجهزة الطرد المركزي في مفاعل أراك النووي، قال روحاني “إن فاعلية أجهزة الطرد المركزي الحديثة من طراز (آي أر-9) تزيد بعشرات الأضعاف مقارنة بالأجهزة السابقة”.