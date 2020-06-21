روحاني يدعو للسيطرة على الأسعار من اجل التوازن والاستقرار في السوق

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، جميع المسؤولين إلى “إدارة حركة العرض والطلب بشكل جيد والسيطرة على الأسعار في إيران” من أجل ايجاد التوازن والاستقرار في السوق وعدم السماح بتذبذب الأسعار بالشكل الذي يخلق المشاكل للمواطنين.

وقال روحاني في تصريحات خلال جلسة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة نشرتها وكالة أنباء إرنا، إن الظروف التي خلقها انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض المنافذ الحدودية حال دون دخول الواردات إلى البلاد.

وأضاف: “أن الحظر الأميركي المفروض على بلاده خاصة في مجال صادرات النفط سبب صعوبات في تداول العملة الصعبة وعرقلة وصولها إلى البلاد.

إلى ذلك، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببها الحظر” الأميركي وتفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة.