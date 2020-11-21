روحاني يُوجه نداء للإيرانيين

روحاني يدعو الإيرانيين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية لخفض الضغط على المستشفيات.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، المواطنين، إلى الالتزام بالإرشادات الصحية، لخفض الضغط عن الكوادر الطبية، والقطاع الاقتصادي.

وخلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، قال روحاني إن البلاد بأكملها تعيش الموجة الثالثة من الوباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على السيطرة على تفشي الفيروس.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” اشار روحاني إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس ستتزايد خلال الأيام المقبلة، مع بدء إجراء الفحوصات السريعة منذ أمس السبت، وهو ما سيرفع أعداد تحاليل كورونا في البلاد إلى 100 ألف يوميا.

وبدأت إيران اليوم تطبيق خطة إغلاق صارمة لمدة أسبوعين، في كافة أنحاء البلاد، وسط زيادة معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس.

وقال روحاني، إنه في حال لم تحقق الخطة أهدافها في الحد من تفشي الوباء، فإنه قد يتم تمديدها، وأشار إلى أنه في حال تقيد الجميع بالخطة، من الممكن تقليصها حتى 10 أيام.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني، وسط تقارير إعلامية بعدم تقيد المواطنين بالخطة ومزاولة أعمالهم كالسابق، حيث نشرت وكالات أنباء إيرانية ازدحاما لمواطنين في وسائل النقل العام متوجهين إلى أماكن عملهم، في العاصمة طهران.

وأعلن روحاني أن 30 مليون مواطن سيتلقون مساعدات شهرية بمبلغ مليون ريال إيراني (4 دولارات) لمدة 4 أشهر، بينما سيحصل 10 ملايين آخرين على قرض بمبلغ 10 ملايين ريال (40 دولارا) كمساعدات عن توقف مزاولة أعمالهم بسبب خطة الإغلاق.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن محمد نهاونديان، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، منح أصحاب الأعمال فرصة حتى فبراير المقبل لدفع الضرائب المترتبة عليهم.