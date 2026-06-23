رودريغيز: الإطاحة بـ«مادورو» وضعت فنزويلا على المسار الصحيح

اعتبرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو وضعت فنزويلا على المسار الصحيح للسياسة الوطنية والاقتصادية.

وكانت دلسي رودريغيز، التي شغلت سابقاً منصب نائبة الرئيس الفنزويلي، قد تولت سلطة إدارة البلاد بالوكالة عقب اعتقال نيكولاس مادورو على يد قوات أمريكية خاصة خلال عملية عسكرية خاطفة نفذت في قلب العاصمة كراكاس في شهر يناير الماضي.

ومنذ تسلمها زمام القيادة، عملت دلسي رودريغيز على إعادة فتح البلاد بالكامل أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الشركات الأجنبية، وذلك في ظل رقابة ومتابعة مشددة من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي كلمة رسمية ألقتها خلال حفل رفيع المستوى أقيم في العاصمة كراكاس بحضور ضيوف دوليين وبتواجد لافت لنجل الرئيس السابق نيكولاس مادورو غيرا، احتفت دلسي رودريغيز بالاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن والتي ظلت مقطوعة لسنوات طويلة.

وقالت الرئيسة بالوكالة في خطابها إن الثالث من يناير لعام ألفين وستة وعشرين شكّل نقطة تحول جوهرية وحاسمة في السياسة الوطنية لفنزويلا، وفي نظرة الدولة الإستراتيجية للعلاقات الدولية برمتها.

وأضافت دلسي رودريغيز أن فنزويلا لم تكن لتتخيل في مثل هذا الوقت من العام الماضي الدخول في حقبة ما بعد نيكولاس مادورو، مستطردة أنه بعد مرور ستة أشهر تقريباً على هذا التغيير، تشعر يقيناً بأن هذا هو المسار الصحيح لنهضة فنزويلا، ومؤكدة في الوقت ذاته إمكانية وقدرة الإدارة الجديدة على تسوية كافة الخلافات السياسية القائمة والمعلقة بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

ويأتي هذا التحول الكبير في أمريكا اللاتينية بعد سنوات من القطيعة السياسية الحادة بين كراكاس وواشنطن، حيث سارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب العملية العسكرية واعتقال مادورو إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية، وبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية المشددة التي كانت مفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، وذلك في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين والاستحواذ على الموارد النفطية والغازية الغنية التي تمتلكها فنزويلا لتعزيز أسواق الطاقة العالمية وتخفيف أزماتها.

وفي المقابل، نُقل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو مباشرة عقب اعتقاله في يناير الماضي إلى الولايات المتحدة، حيث يقبع حالياً داخل أحد السجون الفيدرالية في مدينة نيويورك، ويواجه محاكمة جنائية وتجريمية بتهم رسمية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وإدارة شبكات تهريب عابرة للحدود، في حين تمضي الحكومة المؤقتة برئاسة دلسي رودريغيز في صياغة اتفاقيات تجارية جديدة تضمن تدفق الرساميل والأموال الأجنبية إلى الأسواق الفنزويلية.