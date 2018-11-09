روزنبرغ: المخابرات المصرية تُحبط مخططاً لاغتيال «بن سلمان»

وذكرت صحيفة “جوريزالم بوست”، نقلا عن جويل روزنبرغ أن بن سلمان، أكد لهم:

“رئيس المخابرات المصرية جاء مؤخرا إلى الرياض، وأبلغه أن خلية إرهابية تضم مواطنين سعوديين تم القبض عليهم في شمال سيناء، كانت تخطط لاغتياله”.

وأضاف جويل روزنبرغ للصحيفة أن بن سلمان قال لهم إن:

“جمال عبد الناصر والخميني دمرا المنطقة وتسببا في مشاكل هائلة للمملكة العربية السعودية”.

وفي خطوة نادرة لإظهار المزيد من الانفتاح والتسامح الديني، استقبل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، الخميس الماضي وفداً من قادة المسيحيين الإنجيليين بأمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل.

وترأس الوفد “جويل روزنبرغ” الخبير في مجال الاتصالات، وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة “ميشيل باكمان” إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية لبعضهم علاقات وطيدة جدا مع إسرائيل.