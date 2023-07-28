روسيا: أحبطنا «هجوما إرهابيا» بطائرة مسيرة على موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إنّ منظومة الدفاع الجوي أحبطت «هجوما إرهابيا» بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، مؤكدة عدم وجود أضرار أو إصابات.

يأتي هذا التطور بينما أعلنت أوكرانيا -أمس الخميس- أنّ قواتها استعادت قرية في مقاطعة «دونيتسك» وسط معارك عنيفة مستمرة مع القوات الروسية.

من جانبه، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر كبيرة تكبّدتها القوات الأوكرانية في إطار هجومها المضاد المتواصل منذ أسابيع.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنّ قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وفي بداية يوليو الحالي، تم إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية في العاصمة الروسية، كما سبق أن أعلنت روسيا إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة فوق مبنى الكرملين.