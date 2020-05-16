روسيا.. أدنى حصيلة إصابات يومية ب«كورونا»

أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضًا من 10598 إصابة في اليوم السابق مع غرتفاع في عدد الوفيات.

وأفادة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 9200 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10598 في اليوم السابق).

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا؛ “إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043، بما فيها 206340 حالة نشطة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أقاليم روسيا، وفي مقدمتها العاصمة موسكو التي سجلت لليوم الرابع على التوالي أقل من خمسة آلاف إصابة جديدة (3505 إصابات خلال آخر 24 ساعة).

وأضاف”أن 119 مصابًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537.

وتماثل 4940 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 63166 شخصا.

ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس التاجي في روسيا بـ138969 إصابة، بما فيها 1432 حالة وفاة.

وأجريت في روسيا حتى الآن 6.6 مليون عملية فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

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