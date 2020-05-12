روسيا: أكثر من 5.8 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا

تجاوز عدد الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، التي أجرتها السلطات الصحية في روسيا حتى الآن 5.8 مليون اختبار.

وقالت الهيئة الروسية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 168 ألف اختبار للكشف عن الإصابة.

وبحسب آخر إحصائية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا 221344 إصابة، وتم تسجيل 2009 حالة وفاة حتى الآن.

والجدير بالذكر، أمر الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الإثنين بإنهاء «عطلة العمل» السارية منذ أواخر آذار/مارس والهادفة إلى تسهيل فرض العزل، ما يعطي إشارة الانطلاق لرفع تدريجي للقيود المفروضة في المناطق الروسية.

وقال بوتين في خطاب متلفز إنه «اعتباراً من اليوم الثاني عشر من أيار/مايو تنتهي عطلة العمل السارية في البلاد والتي تشمل كل القطاعات الاقتصادية، لكن التصدي لجائحة (فيروس كورونا المستجد) لم ينته، والخطر لا يزال قائما».

إلا أن هذا الإعلان الذي يأتي في وقت سجّلت فيه البلاد أكثر من 11 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لا يعني انتهاء عزل جميع الروس. ولا تزال مدينة موسكو خصوصاً وهي بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، معزولة حتى 31 أيار/مايو على الأقل.

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