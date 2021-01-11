روسيا.. أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

وزارة الصحة في موسكو، أعلنت أمس الأحد، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة التي أعلنت بريطانيا عن اكتشافها الشهر الماضي.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، في كلمة متلفزة بثتها قناة “روسيا 1” المحلية: “تم تسجيل حالة إصابة واحدة بطفرة الفيروس التاجي المكتشفة مؤخراً، وذلك خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة”.

وفي ديسمبر الماضي، شددت الحكومة البريطانية القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار سلالة كورونا الجديدة. وفق ماذكرت “الأناضول”.

ومنذ ذلك الحين، تم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء في العديد من الدول.

وحول السلالة الجديدة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70%، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.