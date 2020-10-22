روسيا.. إحباط عملية إرهابية في موسكو واعتقال المنفذ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط عملية إرهابية كان يعتزم أحد مواطني آسيا الوسطى القيام بها في مقاطعة موسكو بتوجيه من إرهابيين دوليين، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.



ونقلت “سبوتنيك” عن بيان الأمن الفيدرالي: “تم إحباط عملية إرهابية في إقليم العاصمة واعتقال مواطن من منطقة آسيا الوسطى من مواليد عام 1999”.

ووفقا للتحقيقات، فإنه كان يعد لتفجير قنبلة يدوية الصنع في أحد المباني الحكومية بإيعاز من إرهابيين دوليين.

وأشار البيان إلى أن الشاب كان يعتزم السفر إلى منطقة الشرق الأوسط للقتال في صفوف الإرهابيين.

وبحسب التحقيق، كان يستعد لتفجير قنبلة محلية الصنع “في أحد مباني أجهزة السلطة” وذلك بتوجيه من مسلحي التنظيمات الإرهابية الدولية.

و تم العثور على مكونات قنبلة محلية الصنع في مخبأ كما تم الكشف على مراسلاته مع المسلحين، وتعليمات لصنع المتفجرات، وشريط فيديو لأداء الولاء لقادة الإرهابيين.

ولم يكشف الأمن الفدرالي عن المكان والتوقيت للعمل الإرهابي، في حين لايزال التحقيق مستمر.