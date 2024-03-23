روسيا: اعتقال 11 شخصا بينهم 4 إرهابيين مشاركين في هجوم كروكوس

أبلغ مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز “كروكوس” التجاري.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت، “أبلغ مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، من بينهم جميع الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على “كروكوس سيتي هول”.

وأضافت أن بورتنيكوف أبلغ بوتين كذلك عن عمل الأمن الفيدرالي على تحديد قاعدة المتواطئين مع منفذي هجوم “كروكوس”.

من جانبها، أوضحت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أنه بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، حاول المجرمون الهروب، متوجهين بالسيارة نحو الحدود الروسية الأوكرانية.

وتابع أنه نتيجة إجراءات الأجهزة المختصة ووكالات إنفاذ القانون، “تم اعتقال الإرهابيين الأربعة جميعهم خلال ساعات قليلة في مقاطعة بريانسك، ويجري حاليا نقلهم إلى موسكو”.

وأشار البيان إلى أنه يجري العمل للتعرف على كافة ملابسات الهجوم الإرهابي، و”قد ثبت أن الهجوم الإرهابي تم التخطيط له بعناية، وأن الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ”.

ومساء الجمعة اقتحم عدد من المسلحين مركز “كروكوس” وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.

وأفادت لجنة التحقيق االروسية صباح اليوم السبت بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 93 شخصا، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، فيما أكدت السلطات نقل أكثر من 100 شخص إلى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.