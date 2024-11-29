روسيا: الوضع في حلب تعدّي على سيادة سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن “روسيا تعتبر الوضع في حلب بمثابة تعد على سيادة سوريا، وشدد على أن موسكو تدعم فرض الأمن والنظام في المنطقة”.

وأضاف بيسكوف: “هذا يعتبر تعديا على سيادة سوريا في هذه المنطقة، ونحن نؤيد قيام السلطات السورية بفرض سيطرتها واستعادة الأمن والنظام بسرعة في هذه المنطقة”.

وأمس، أعلن الجيش السوري أن “تنظيمات إرهابية مسلحة تشن منذ الأربعاء هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي”.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن “القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية”.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن “الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب”.

وكان أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، “بأن المعارك المستمرة في الشمال، منذ الأربعاء، أسفرت عن مقتل 242 شخصًا على الأقل، غالبيتهم من المسلحين، في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الفصائل المسلحة وقوات الجيش السوري”.