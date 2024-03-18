روسيا.. بوتين يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات الرئاسية

أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، تحقيق فلاديمير بوتين فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب وسائل إعلام روسية، أفادت لجنة الانتخابات المركزية، بتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع.

وحصل كل من نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي الروسي على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي الحزب الليبرالي الديمقراطي على 3.20% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف حزب “الناس الجدد”، على3.81% من الأصوات.

وأظهرت بيانات اللجنة، فوز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا وهي مقاطعتا زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان.

ووفق البيانات، ففي مقاطعة خيرسون بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع أن بوتين حصل على 88.12% من الأصوات، كما تقدم في مقاطعة زابوروجيه بنسبة 92.95% من الأصوات بعد فرز 90.29% من بطاقات الاقتراع، وفي لوغانسك تقدم بوتين في الانتخابات بنسبة 94.12% من الأصوات بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، وحصل بوتين على 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعقب صدور النتائج، وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية، وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

ومن أبرز الزعماء المهنئين، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زعيم بوليفيا لويس آرسي، رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول.

هذا ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج، وكانت انطلقت في عموم أنحاء روسيا وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الأجنبية انتخابات الرئاسة الروسية، على مدى ثلاثة أيام من الـ 15 وحتى الـ 17 من مارس الجاري.

يذكر أنه تم انتخاب فلاديمير بوتين، للرئاسة لأربع ولايات، وحصل في عام 2000 على 51.95% من الأصوات، وفي عام 2004 على 71.31%، وعام 2012 على 63.6%، وعام 2018 على 76.69%، وأتاحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2020 للرئيس بوتين الترشح لولاية جديدة.