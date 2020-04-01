روسيا.. «بوتين» يمنح الحكومة صلاحيات إعلان حالة الطوارئ

بلغ عدد الإصابات الإجمالي في روسيا 2777 إصابة. [سبوتنيك]

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية، بأنه بموجب القانون، تحصل الحكومة الروسية على صلاحيات إعلان حالة الطوارئ أو حالة التأهب القصوى على كامل الأراضي الروسية أو في أي جزء منها.

وأشير في المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون، إلى أنه تم إعداده نظرا لضرورة التعامل على وجه السرعة مع التحديات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب القانون أيضا سيكون بإمكان الحكومة تنسيق عمل المنظومة الموحدة للإنذار من حالات الطوارئ وإزالة آثارها.

وسيحق للحكومة فرض قيود على تجارة مستلزمات طبية معينة لمدة تصل إلى 90 يوما، وتعليق فتح ملفات الإفلاس أمام المحاكم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى متعلقة بحجوز الدولة والعقود بين الدولة والشركات، وتبني إجراءات دعم شركات الخدمات السياحية.

يُشار إلى أن حق إعلان حالة الطوارئ، كان في وقت سابق بيد الرئيس الروسي حصراً.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 440 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2777 إصابة، مشيراً إلى شفاء 69 حالة ليبلغ العدد الإجمالي للممتثلين للشفاء 190، بينما سُجِلت 7 حالات وفيات، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 24 شخصا، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

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