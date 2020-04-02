روسيا.. بوتين يُعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الأجر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تمديد العطلة مدفوعة الأجر في روسيا حتى 30 أبريل/ نيسان، وذلك على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوتين قوله، في كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي: “علينا أن ندرك أن تهديد فيروس كورونا ما زال قائما، وذروة الوباء لم تمر لا في العالم، ولا في روسيا”.

وأضاف: “هناك سؤال يطرح نفسه بطبيعة الحال، ما هي القرارات التي سنتخذها.. أود أن أؤكد، أنه عند اتخاذ القرارات يجب أن نفهم أن التهديد ما يزال قائما.. وكما يفترض المتخصصون في الأوبئة، العالم لم يتجاوز ذروة تفشي الوباء، وبلدنا أيضا”.

ونوه بأنه يمكن اتخاذ قرارات إضافية وفقا لتطور وضع فيروس كورونا في البلاد ومن الممكن تخفيض ساعات العمل.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في ظل الوضع الحالي في البلاد يجب حفظ أماكن العمل ودخل المواطنين، مبيناً أن هذه أولوية مشتركة للحكومة وللأقاليم ولقطاع الأعمال.

وفيما يتعلق بعمل البقاليات وأماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، قال بوتين إن هيئات السلطة والمؤسسات الطبية والصيدليات ومتاجر السلع الأولية تستمر في العمل.

وتقدم الرئيس الروسي بالشكر للأطباء والمتطوعين وكل من شعر بالمسؤولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال في هذا الصدد: “أود أن أتقدم بخالص الشكر لكم جميعًا، دون استثناء، وبالطبع، شكرًا للمتطوعين والمهتمين وجميع المواطنين الذين أدركوا المسؤولية الشخصية في مكافحة الوباء، والامتثال الصارم لتوصيات السلطات والأخصائيين الطبيين، لرعاية أنفسنا، وصحة الأقارب، وسلامة الآخرين”.

يأتي ذلك في حين، اتخذت موسكو والعديد من المقاطعات الروسية إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل هذه الإجراءات العزل الذاتي وإغلاق أماكن التواجد العامة وغيرها من القيود التي تفرض التبادل الاجتماعي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للشعب الروسي في 25 آذار/ مارس الماضي، عن سلسلة إجراءات في إطار التدابير الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد أبرزها عطلة مدفوعة الأجر في روسيا اعتباراً من 28 آذار/ مارس وحتى الـ5 من نيسان/ أبريل الجاري، باستثناء جميع المؤسسات الحيوية، بما فيها المواصلات، هيئات السلطة والرعاية الصحية، التي ستواصل عملها.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 771 إصابة جديدة بالفيروس في 29 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 595 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3548 إصابة، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 30 شخصا.