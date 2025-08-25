روسيا تتعرض لهزات متتابعة..: زلزال جديد قرب الكوريل بعد زلزال كامتشاتكا

شهدت منطقة جزر الكوريل الروسية، اليوم الاثنين، زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة، وفق ما أفاد به المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فيما كان عمق الهزة حوالي 10 كيلومترات.

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم واحد من هزة أرضية أخرى بقوة 5.6 درجات ضربت الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي، ما يعكس النشاط الزلزالي المتواصل في المنطقة.

وأكد مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 00:29 صباحًا بتوقيت موسكو، عند خط العرض 51.9491 شمالًا وخط الطول 160.8598 شرقًا، على عمق يقارب 49.6 كيلومتر في المحيط الهادئ.

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 197 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، حيث شعر السكان بالاهتزازات بشكل واضح، كما تداول البعض ذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الحدث بعد أقل من شهر على الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا يوم 30 يوليو الماضي، والذي بلغت قوته 8.8 درجات ووصف بأنه الأقوى منذ عام 1952، ما زاد من المخاوف بشأن تكرار الهزات الأرضية وتأثيرها على السكان والبنية التحتية في المنطقة.