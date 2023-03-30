روسيا تتهم «الناتو» بالقتال عملياً إلى جانب كييف

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالقتال عمليا إلى جانب كييف، قائلاً إن انخراطه في النزاع بلغ مستوى لا يترك مجالا للمزيد.

جاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ختام محادثاتهما في موسكو اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافروف قوله، إن الغرب لا يريد وقف النزاع في أوكرانيا ووصف الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس حول عدم جواز تحقيق هدنة في أوكرانيا لأن ذلك سيصب في مصلحة روسيا، بأنه “تحليل ضحل”.

من جانبه، قال عبد اللهيان إن بلاده تعتقد أن الغرب يعقد الوضع في أوكرانيا بتقديم أسلحة لكييف.