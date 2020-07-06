روسيا تتوعد بالرد على عقوبات بريطانية

أعلنت السفارة الروسية في لندن، أن روسيا ستحتفظ بحق الرد بخطوات جوابية على العقوبات البريطانية التي فرضت على مواطنين روس بقرار لا ينمّ عن الصداقة، بحسب السفارة.



ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن السفارة، أن قرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس، تحت ذريعة مقتل سيرغي ماغنيتسكي عام 2009 “يتوافق مع فكرة بريطانيا العظمى التي أعلنت لندن نفسها بموجبها زعيما عالميا يفرض الضغوط على الدول ذات السيادة”.

وذكرت السفارة، بأن الجانب الروسي قدم كل الردود اللازمة على التساؤلات المتعلقة بوفاة ماغنيتسكي وشددت على أن التصرف البريطاني الحالي، يهدف فقط إلى إثارة الضجة.

وأشارت السفارة إلى أن أوساط الخبرة في بريطانيا نفسها، تميل إلى الاعتقاد بأن العقوبات غير فعالة من حيث الأهداف المعلنة، وفي الوقت نفسه تضر بالعلاقات الثنائية، وهي حتما لن تسهم في تحسين العلاقات الروسية البريطانية”.

هذا وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن أول عقوبات ستفرضها بريطانيا ستستهدف 25 روسياً تقول إنهم شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرجي ماجنتسكي، و20 سعودياً من المعتقد بأنهم ضالعون في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي كلمة أمام البرلمان قال وزير الخارجية دومينيك راب: “أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرجي ماجنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا”.

وأضاف: “كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية”.

وشملت عقوبات لندن شخصيات في النيابة العامة ولجنة التحقيق الروسيين وسلك القضاء.