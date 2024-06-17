روسيا تتولى رئاسة اجتماعات مجلس الأمن الدولي الشهر القادم

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه “من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 16 و17 يوليو المقبل”.

وأشار نيبينزيا لوكالة نوفوستي، “إلى أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في يوليو، وتخطط البعثة الدائمة الروسية خلال ذلك، لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأحداث الرئيسية خلال تلك الفترة”.

وذكر “أنه سيتم في 16 يوليو تنظيم نقاش مفتوح حول التعاون متعدد الأطراف من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة، وفي 17 يوليو سيكون هناك نقاش مفتوح حول قضايا التسوية في الشرق الأوسط”، مضيفا: “كما نتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاجتماعين – في 16 و17 يوليو”.

ونوه بأن “المناقشات المفتوحة، هي شكل من اجتماعات مجلس الأمن، التي يمكن أن يشارك فيها ليس فقط الأعضاء الـ15، بل وكذلك الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة”.