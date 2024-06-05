روسيا تجري مفاوضات مع عدة دول لإلغاء «الدولرة»

تقوم موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة “بريكس”.

وقال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة “سبوتنيك”: “تجري هنا عملية مفاوضات بين الهياكل التجارية والمصرفية، لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولا وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية، وإدخال بطاقات مير، و(نظام) تنفيذ المدفوعات المباشرة”.

وأكد شيتينين على هامش “منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024″، أن “أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون”.

وأضاف المسؤول الروسي: “هناك تقدم” في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أمريكا اللاتينية وروسيا”.

هذا وكانت افتتحت فعاليات “منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024″، اليوم الأربعاء في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.