روسيا تحاول عبر علاقاتها السياسية مع الفلسطينيين تحرير المحتجزين الإسرائيليين  

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تعمل من خلال علاقتها مع الجناح السياسي لحركة (حماس) للسعي للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، الذي تحتجزهم الحركة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن بوتين أبلغ قيادات دينية يهودية، في روسيا، بأن موسكو تحقق “نتائج نوعية” في الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى المرتبطين بالحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وخلال اجتماع مع كبير حاخامات روسيا بيرل لازار ورئيس اتحاد الجاليات اليهودية ألكسندر بورودا، قال بوتين “إن روسيا تستغل اتصالاتها مع الجناح السياسي لحركة حماس” لهذا الغرض مضيفا “كما تعلمون، منذ أن أصبح الوضع أكثر توترا في الشرق الأوسط، تبذل روسيا كل ما في وسعها لمساعدة الأشخاص الذين أصبحوا رهائن”.

وتابع “وكما هو معروف فإن وزارة خارجيتنا عملت مع الجناح السياسي لحركة حماس، وبشكل عام، كانت هناك نتائج نوعية”.

وتؤكد روسيا دعمها لإقامة دولة فلسطينية، وتنتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وترى أن العنف في الشرق الأوسط هو انعكاس لفشل السياسة الأمريكية في المنطقة.

وكانت السفيرة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرين، قالت في وقت سابق إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قلل من أهمية المحرقة وأن روسيا ودودة بصورة مبالغ فيها مع حماس.