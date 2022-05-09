روسيا تحتفل بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية

تحيي روسيا اليوم 9 مايو الذكرى الـ77 للنصر في الحرب العالمية الثانية، حيث انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.

وشهدت الساحة الحمراء بموسكو، عرضا عسكريا ضخما بمشاركة مختلف صنوف الأسلحة وسط خطاب الرئيس فلاديمير بوتين بهذه المناسبة التي تتزامن مع العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين مخاطبا العسكريين خلال عرض النصر: “أنتم تقاتلون من أجل شعبنا في دونباس من أجل أمن وطننا”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا دعت الغرب إلى حوار نزيه لكن عبثا، ولم ترغب دول “الناتو” في سماعها، وفق قوله.

وتابع بوتين: “روسيا صدت العدوان بضربة استباقية وكان ذلك هو القرار الصائب الوحيد”.

ونوه الرئيس الروسي إلى أن بلاده بخلاف الغرب لن تتخلى أبدا عن حب الوطن والإيمان والقيم التقليدية.

وأردف بوتين: “مقاتلو دونباس وجنود الجيش الروسي يقاتلون على أرض لهم حيث هزم أسلافهم العدو”.