روسيا تخطط لفرض حظر جديد على صادرات البنزين

أعلنت روسيا عن خطط لفرض حظر على صادرات البنزين اعتبارا من مطلع مارس المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، لوسائل إعلام روسية، إن “الحكومة تخطط لفرض حظر لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من مطلع مارس المقبل”.

وأشار نوفاك، إلى أن “الحكومة تخطط أيضا لزيادة معايير مبيعات وقود الديزل في البورصة إلى 16%”.

وكانت الحكومة الروسية فرضت قيودا مؤقتة العام الماضي2023، على تصدير البنزين ووقود الديزل، بهدف تثبيت أسعار الوقود في السوق المحلية وخفضها بالنسبة للمستهلكين، لتعود وترفع الحظر في آواخر العام، كما فرضت رسوما وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين بقيمة 50 ألف روبل “حوالي 500 دولار” حتى نهاية عام 2025.

هذا ووفق آخر الإحصائيات العالمية، فإن روسيا العضو الهام في مجموعة “أوبك بلس”، هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بعد أمريكا،بمعد إنتاج 10.78 ملايين برميل يوميا.