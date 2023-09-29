روسيا تخطّط لبناء خطّ سكّة حديد جديد ليربطها بشبه جزيرة القرم

بدأت روسيا تخطط لبناء خط سكة حديد جديد يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، بما في ذلك منطقة زاباروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا لما أوردته “الجزيرة نت” أن الخط الجديد سيمتد من مدينة تاغونروغ الروسية إلى مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، مروراً بمدن ماريوبول وميليتوبول وجينيتشسك وتشونغار ودجانكوي.

وأضافت أن الخط سيبلغ طوله حوالي 1400 كيلومتر، ومن المقرر أن يستغرق بناؤه عدة سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن الخط الجديد سيؤدي إلى تعزيز حماية وسائل النقل في شبه جزيرة القرم وتنمية المناطق الجديدة التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي “فاسيلي كولتاشوف”: أن الخط الجديد سيخفف من الازدحام على جسر القرم، وسيعمل على تحسين العلاقات التجارية بين المناطق المحررة وبقية البلاد.

ويرى الخبير الاقتصادي “إيفان ليزان”: أن الخط الجديد سيوفر روابط نقل عادية مع المناطق الجديدة، مما سيسمح بتزويد القوات الروسية بكفاءة أكبر.

وأعرب “بيتر أندريوشينكو” مستشار عمدة ماريوبول الأوكراني، عن قلقه قائلاً: أن ظهور خط سكة حديد يربط ماريوبول وفولنوفاخا ودونيتسك مع روسيا سيسمح بنقل البضائع العسكرية والمدنية عبر جسر القرم..