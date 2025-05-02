روسيا تدخل ساحة المنافسة.. حاسب لوحي ذكي بمواصفات عالمية

في عالم تتسارع فيه الابتكارات التقنية، ظهرت روسيا لتُعلن عن منافس جديد في سوق الحواسيب اللوحية، يحمل اسمًا جديدًا وطموحًا كبيرًا، ففي خطوة جريئة لدخول سوق الأجهزة الذكية بقوة، أعلنت شركة “RUTEQ” الروسية عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد R-TAB، والذي يأتي بتقنيات عالية تضعه في مصاف الأجهزة العالمية المنافسة، جامعًا بين التصميم الأنيق والأداء القوي.

وبحسب الشركة، جاء R-TAB بهيكل أنيق وعصري، مزود بشاشة IPS قياس 10.36 بوصة، بدقة عرض Full HD وتردد 60 هرتز، ما يضمن تجربة مشاهدة واضحة وسلسة.

ووفق الشركة، يعتمد الجهاز على نظام التشغيل الروسي “ROSA Mobile”، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G99 ثماني النوى، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسعة باستخدام بطاقات microSD.

وبحسب الشركة، زُوّد الحاسب بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل لتلبية احتياجات مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بجودة جيدة، كما دعم الجهاز بإمكانية الاتصال عبر شريحتي nanoSIM، ويشمل أنظمة الملاحة العالمية مثل GLONASS وGPS وBeiDou وGalileo.

ووفق الشركة، يأتي R-TAB ببطارية ضخمة بسعة 7500 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط، وتكفي لتشغيل الفيديوهات المتواصلة لمدة تصل إلى 10 ساعات، كما يحتوي على تقنيات حديثة مثل Bluetooth 5.0، ودعم NFC، ما يجعله مناسبًا للاستخدامات اليومية المتعددة.

هذا وفي ظل المساعي الروسية المتسارعة لتعزيز حضورها في ساحة التكنولوجيا العالمية، تواصل الشركات المحلية تطوير حلول تقنية تعتمد على بنية تحتية وطنية، سواء في البرمجيات أو العتاد.

ويأتي هذا التوجه استجابةً للتحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، ما يدفع نحو تحقيق “الاكتفاء الرقمي الذاتي” عبر منتجات تنافس كبرى العلامات العالمية.

ويأتي إطلاق جهاز R-TAB من شركة RUTEQ ليس مجرد منتج جديد، بل يعكس إستراتيجية روسية تهدف إلى بناء منظومة تقنية متكاملة محلية الصنع، تعتمد على نظام تشغيل روسي ومعالجات وأجهزة يمكنها العمل بكفاءة داخل وخارج السوق الروسية.